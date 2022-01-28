Ульванг — о запрете фтора C8: скорость тоже ограничивают, но кто-то всегда едет 100 км/ч

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, выразил уверенность, что на Олимпиаде в Пекине команды смогут использовать смазки с запрещённым фтором C8.

«Шансы на то, что кто-то будет использовать запрещённый фтор на Олимпиаде, высоки. Нет никакого устройства, которое контролировало бы наличие фтора, поэтому можно ожидать, что кого-то такая возможность соблазнит. Хоть команды и подписали документ о запрете использования фтора, это похоже на ситуацию с ограничением скорости до 80 км/ч — кто-то всё равно будет ехать на скорости 100 км/ч.



Я считаю, что правилам в любом случае нужно подчиняться, вне зависимости от наличия контроля. Норвежская лыжная ассоциация, как и другие, подписала этот документ. Но скорость всегда кто-то превышает. Чтобы провести тесты, нам нужно отправлять лыжи в немецкую лабораторию. Это нереально. Поэтому шансы на использование нелегального фтора высоки», — цитирует Ульванга NRK.