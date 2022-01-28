«Не понимаю значения слова «перегореть». Степанова ответила на слова подписчиков перед ОИ

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на пожелания своих подписчиков перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мне довольно часто приходят сообщения в стиле: «Желаем не переволноваться, не перегореть!» Желают незнакомые доброжелатели. Те, кто меня знает, такого желать никогда не будут: я просто не понимаю полностью значения этого слова «перегореть».

Я никогда не волнуюсь перед стартом, никогда не мучаюсь от бессонницы. Я вообще всегда уверена в своих делах, поступках и выборах. Никто и не пытается меня переубедить, тем более успокоить — все вокруг знают, что это не имеет смысла. Но за добрые слова спасибо — помимо уверенности в себе, есть масса других факторов и случайностей, здесь мне ваши пожелания пригодятся!» — написала Степанова у себя в «инстаграме».