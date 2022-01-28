Заразившийся коронавирусом норвежский лыжник Крюгер надеется пробежать марафон на ОИ

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер заявил, что надеется принять участие в марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Могу сказать, что я осторожный оптимист. Полностью осознаю всю опасность ситуации. Но пока есть хотя бы крошечная возможность, я буду надеяться.

Говорю ли я про лыжный марафон? Как мне кажется, это та гонка, в которой я смогу принять участие в лучшем случае. Всё остальное пройдёт слишком рано», — приводит слова Крюгера NRK.

Отметим, что лыжный марафон в рамках Олимпиады в Пекине пройдёт 19 февраля.

Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправиться в Пекин.