Заразившийся коронавирусом норвежский лыжник Крюгер надеется пробежать марафон на ОИ

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер заявил, что надеется принять участие в марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Могу сказать, что я осторожный оптимист. Полностью осознаю всю опасность ситуации. Но пока есть хотя бы крошечная возможность, я буду надеяться.
Говорю ли я про лыжный марафон? Как мне кажется, это та гонка, в которой я смогу принять участие в лучшем случае. Всё остальное пройдёт слишком рано», — приводит слова Крюгера NRK.
Отметим, что лыжный марафон в рамках Олимпиады в Пекине пройдёт 19 февраля.
Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира.
Мужская сборная Норвегии планирует вернуться на родину со сбора в Италии 30 января, а на следующий день отправиться в Пекин.
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