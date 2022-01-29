Тренер сборной Норвегии: я без слов понял, что у Крюгера положительный тест

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил ситуацию в команде в связи с положительными тестами на коронавирус у Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг и Симена Хегстада Крюгера.
«В нашем мире это катастрофа. Для простых людей это кажется не настолько важным, но таковы наши ощущения. Конечно, нельзя сравнивать это с ситуацией в Йемене или Афганистане, но для нас положительный тест — это личная катастрофа. Поэтому мы можем позволить себе такие выражения. В нашем маленьком спортивном пузыре это просто кошмар. Но так уж случилось.
Я без слов понял, что у Крюгера положительный тест. Мы были в отеле и готовились ко второй тренировочной сессии. Я увидел, как врачи Уве Феранген и Эйстейн Андерсен о чём-то говорят. Симен должен был уже сидеть в машине, но никак не выходил. Тогда я всё понял. Я позвонил Симену. Слов было не так много. Наверное, мне и сказать было нечего. Это было ужасно неловко», — цитирует Носсума NRK.
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