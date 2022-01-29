Вероника Степанова опубликовала фото перед вылетом на Олимпиаду в Пекин

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала фото в своём «инстаграме» перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин (Китай).

«Готовлюсь к вылету в Пекин», — написала Степанова.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Степанова вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай). Помимо неё, в состав женской команды попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.



Первая гонка у женщин на Олимпийских играх — 2022 состоится 5 февраля. Спортсменки пробегут скиатлон. Олимпиада завершится 20 февраля.