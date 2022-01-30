Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл легендарный 70-километровый марафон «Марчалонга»

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду «Русская зима», стал победителем легендарного классического марафона «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics. Вторым финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.

Отметим, что большую часть дистанции (около 60 километров) Вокуев преодолел в одиночку, так как оторвался от ближайших преследователей более чем на 2 минуты.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Мужчины, 70 км

1. Ермил Вокуев (Россия) — 2.51.57,6.

2. Каспер Стадаас (Норвегия) — отставание + 44,9 секунды.

3. Максим Вылегжанин (Россия) + 45,0.

В 2021 году «Марчалонгу» выиграл швед Эмиль Перссон, примечательно, что Вокуев в той гонке был третьим.