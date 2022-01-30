Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терентьев: 4 года назад жил в Нарьян-Маре и не знал, что в лыжных гонках в мире происходит

Терентьев: 4 года назад жил в Нарьян-Маре и не знал, что в лыжных гонках в мире происходит
Комментарии

Российский лыжник сборной России Александр Терентьев рассказал о том, следил ли он за зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Честно говоря, никакие соревнования на прошлой Олимпиаде не смотрел. Я четыре года назад жил в Нарьян-Маре и не знал, что там вообще в лыжных гонках в мире происходит. Думал, что вот тут у нас только соревнования, а больше ничего нет. В Пхёнчхане вообще ни одной гонки не видел», — сказал лыжник олимпийской сборной России в эфире «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Новость по теме
Т. Бё обратился к заразившемуся ковидом перед Олимпиадой-2022 Крюгеру
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022