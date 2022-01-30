Терентьев: 4 года назад жил в Нарьян-Маре и не знал, что в лыжных гонках в мире происходит
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Российский лыжник сборной России Александр Терентьев рассказал о том, следил ли он за зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.
«Честно говоря, никакие соревнования на прошлой Олимпиаде не смотрел. Я четыре года назад жил в Нарьян-Маре и не знал, что там вообще в лыжных гонках в мире происходит. Думал, что вот тут у нас только соревнования, а больше ничего нет. В Пхёнчхане вообще ни одной гонки не видел», — сказал лыжник олимпийской сборной России в эфире «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
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