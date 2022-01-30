Т. Бё обратился к заразившемуся ковидом перед Олимпиадой-2022 Крюгеру
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на пост соотечественника, лыжника Симена Хегстада Крюгера, который заразился коронавирусом перед вылетом в Пекин (Китай) на Олимпийские игры – 2022.
В «Инстаграме» Крюгер поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал вернуться в строй.
«Скрещу пальцы для того, чтобы ты появился в Пекине», — написал старший из братьев Бё в комментариях.
28-летний Крюгер — двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка мира. Лыжник не сможет защитить титул в скиатлоне, так как 6 февраля, когда состоится мужская гонка, ещё будет находиться на карантине.
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