Елена Вяльбе назвала Терентьева золотым запасом сборной России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала амбиции 22-летнего Александра Терентьева на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Терентьев говорит, что ему всё равно, кто с ним борется, хоть Клебо? Это хорошо, когда человек уверен в себе. Это наш золотой запас. Честно говоря, я думала, что Саша будет выступать на следующих Олимпийских играх. Но очень рада, что это случилось уже сейчас. Он абсолютно обоснованно находится в команде», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Ранее сборная России по лыжным гонкам приземлилась в аэропорту Шоуду. На Олимпийских играх – 2022 соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.
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