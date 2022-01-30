Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе назвала Терентьева золотым запасом сборной России

Елена Вяльбе назвала Терентьева золотым запасом сборной России
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала амбиции 22-летнего Александра Терентьева на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Терентьев говорит, что ему всё равно, кто с ним борется, хоть Клебо? Это хорошо, когда человек уверен в себе. Это наш золотой запас. Честно говоря, я думала, что Саша будет выступать на следующих Олимпийских играх. Но очень рада, что это случилось уже сейчас. Он абсолютно обоснованно находится в команде», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Ранее сборная России по лыжным гонкам приземлилась в аэропорту Шоуду. На Олимпийских играх – 2022 соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022