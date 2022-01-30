Норвежский эксперт: Ермил Вокуев сделал то, что все считали невозможным
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Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн эмоционально отреагировал на победу российского лыжника Ермила Вокуева, представляющего команду «Русская зима», в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.
«Он сделал то, что все считали невозможным», — воскликнул эксперт NRK по лыжным гонкам Торгейр Бьёрн в прямом эфире, когда Вокуев финишировал в гордом одиночестве.
Вторым в состязании финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу после фотофиниша завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.
Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Мужчины, 70 км
1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6.
2. Каспер Стадаас (Норвегия) — отставание + 44,9 секунды.
3. Максим Вылегжанин (Россия) + 45,0.
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