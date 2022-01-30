Норвежский комментатор: какой же подвиг совершил Вокуев!

Норвежский комментатор Оле Кристиан Столтенберг эмоционально отреагировал на победу российского лыжника Ермила Вокуева, представляющего команду «Русская зима», в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.

Вторым финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу после фотофиниша завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.

«Какой же подвиг совершил Вокуев!», — воскликнул комментатор NRK Столтенберг в прямом эфире, когда россиянин Вокуев финишировал в гордом одиночестве.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Мужчины, 70 км

1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6.

2. Каспер Стадаас (Норвегия) — отставание + 44,9 секунды.

3. Максим Вылегжанин (Россия) + 45,0.