Норвежский лыжник — об успешном побеге Вокуева: думаю, мы больше никогда такого не увидим

Норвежский лыжник Андрес Найгаард прокомментировал победу российского спортсмена Ермила Вокуева, представляющего команду «Русская зима», в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.

«Мы старались ехать во всю силу. Я думал, что темп был достаточно высоким, а потом он начал свой отрыв, который только увеличивался и увеличивался. Это было очень впечатляюще — держаться на большом расстоянии от других соперников на протяжении почти 70 километров. Думаю, мы больше никогда такого не увидим», — прокомментировал Найгаард, финишировавший четвёртым в марафоне, выступление Вокуева в эфире NRK.

Вторым в состязании финишировал норвежец Каспер Стадаас. Бронзу после фотофиниша завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Мужчины, 70 км

1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6.

2. Каспер Стадаас (Норвегия) — отставание +44,9 секунды.

3. Максим Вылегжанин (Россия) +45,0.