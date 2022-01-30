Каспер Стадаас: я был в ярости, что мы позволили этому русскому убежать

Норвежский лыжник Каспер Стадаас, финишировавший вторым в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, остался недоволен своим результатом и успешным отрывом российского спортсмена Ермила Вокуева, одержавшего итоговую победу.

«Я чувствовал себя очень хорошо во второй половине гонки. Потом шёл по лыжне и проклинал себя, что мы отпустили этого русского парня. Я был в ярости от того, что мы как команда, да и другие крупные коллективы, не берём на себя больше ответственности, когда в отрыв уходит такой хороший лыжник, как Вокуев», — досадовал Стадаас в интервью NRK.

Бронзу в марафонской гонке, прошедшей в Италии, завоевал ещё один россиянин Максим Вылегжанин.

Отметим, что большую часть дистанции (около 60 километров) Вокуев преодолел в одиночку, так как его отрыв от ближайших преследователей на некоторых временных отсечках составлял более чем две минуты.

Visma Ski Classics. «Марчалонга». Италия. Мужчины, 70 км

1. Ермил Вокуев (Россия) — 2:51.57,6.

2. Каспер Стадаас (Норвегия) — отставание +44,9 секунды.

3. Максим Вылегжанин (Россия) +45,0.