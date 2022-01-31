Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с Терентьевым, не прилетевшим на ОИ с командой

Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с Терентьевым, не прилетевшим на ОИ с командой
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что российский лыжник Александр Терентьев и тренер Юрий Бородавко не прибыли на Олимпийские игры в Пекин (Китай) вместе с командой. Ранее об этом сообщил Артём Жмурко, второй тренер группы Бородавко. Команда прилетела в Пекин вчера, 30 января.

«Саша неудачно упал, Юрий Викторович остался с ним. Слава богу, ничего не сломано, травма несерьёзная. Тесты отрицательные. 4 февраля они вылетят в Пекин», — рассказала Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Открытие зимних Олимпийских игр запланировано на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры закончатся 20 февраля.

Новость по теме
Лыжник Александр Терентьев не прилетел на Олимпиаду в Пекин вместе с командой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022