Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с Терентьевым, не прилетевшим на ОИ с командой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала то, что российский лыжник Александр Терентьев и тренер Юрий Бородавко не прибыли на Олимпийские игры в Пекин (Китай) вместе с командой. Ранее об этом сообщил Артём Жмурко, второй тренер группы Бородавко. Команда прилетела в Пекин вчера, 30 января.

«Саша неудачно упал, Юрий Викторович остался с ним. Слава богу, ничего не сломано, травма несерьёзная. Тесты отрицательные. 4 февраля они вылетят в Пекин», — рассказала Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Открытие зимних Олимпийских игр запланировано на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры закончатся 20 февраля.