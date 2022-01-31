Лыжник Александр Терентьев не прилетел на Олимпиаду в Пекин вместе с командой

Российский лыжник Александр Терентьев и тренер Юрий Бородавко не прибыли на Олимпийские игры в Пекин (Китай) вместе с командой. Об этом сообщил Артём Жмурко, второй тренер группы Бородавко. Команда прилетела в Пекин вчера, 30 января.
«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина — микротравма Терентьева», — приводит слова Жмурко matchtv.ru.
В состав олимпийской сборной вошли трёхкратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
- 31 января 2022
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
08:00
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56
-
11:39
-
11:33
-
11:17
-
09:46
-
06:56
-
06:20
-
04:55
-
01:00
-
00:33
- 29 января 2022
-
23:48
-
23:13
-
21:27