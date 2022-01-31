Лыжник Александр Терентьев не прилетел на Олимпиаду в Пекин вместе с командой

Российский лыжник Александр Терентьев и тренер Юрий Бородавко не прибыли на Олимпийские игры в Пекин (Китай) вместе с командой. Об этом сообщил Артём Жмурко, второй тренер группы Бородавко. Команда прилетела в Пекин вчера, 30 января.



«Юрий Бородавко и Терентьев прилетят в Пекин позже. Сейчас они находятся в Италии. Причина — микротравма Терентьева», — приводит слова Жмурко matchtv.ru.

В состав олимпийской сборной вошли трёхкратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.