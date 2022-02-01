Николай Валуев назвал спортсмена, достойного стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, кто, по его мнению, достоин стать знаменосцем сборной России на церемонии Открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

По мнению Валуева, знаменосцем должен стать чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лыжник Александр Большунов.

«Быть знаменосцем на открытии Олимпийских игр — это очень почётно. У Большунова длинная и выдающаяся карьера. Александру всё время больше всех доставалось, а он при этом ещё и выигрывал. Считаю, он достоин быть знаменосцем нашей команды в Пекине», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.