Николай Валуев назвал спортсмена, достойного стать знаменосцем сборной России на Олимпиаде
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, кто, по его мнению, достоин стать знаменосцем сборной России на церемонии Открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
По мнению Валуева, знаменосцем должен стать чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лыжник Александр Большунов.
«Быть знаменосцем на открытии Олимпийских игр — это очень почётно. У Большунова длинная и выдающаяся карьера. Александру всё время больше всех доставалось, а он при этом ещё и выигрывал. Считаю, он достоин быть знаменосцем нашей команды в Пекине», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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