Елена Вяльбе: это не Олимпиада, это Corona Games
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тяжёлых условиях на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) из-за жёстких методов борьбы с распространением коронавируса.
«Никогда так не нервничала. Я была на телефоне 24 на 7, особенно когда наши лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. Никогда не знаешь, вдруг кто-то переносит «омикрон» бессимптомно.
Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, это Corona Games. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться», — приводит слова Вяльбе Yle.
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