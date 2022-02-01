Елена Вяльбе: это не Олимпиада, это Corona Games

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тяжёлых условиях на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) из-за жёстких методов борьбы с распространением коронавируса.

«Никогда так не нервничала. Я была на телефоне 24 на 7, особенно когда наши лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. Никогда не знаешь, вдруг кто-то переносит «омикрон» бессимптомно.

Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, это Corona Games. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться», — приводит слова Вяльбе Yle.