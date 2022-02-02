Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о трассе ОИ-2022 в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о трассе в Чжанцзякоу (Китай), на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«По трассе могу сказать одно: здесь достаточно тяжёлый рельеф. Добавляет тяжести скольжение лыж. За полтора часа мы проехали 23 километра, устали так, будто проехали 40 или 50. Скольжение очень тугое. Вчера катались классикой, сегодня коньком. Гонки будут на выносливость, на выживание», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».

Церемония открытия зимней Олимпиады запланирована на послезавтра, 4 февраля. Сборная России выступит на Играх как команда ОКР (Олимпийского комитета России). Игры завершатся 20 февраля.

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