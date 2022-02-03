Маркус Крамер рассказал, сколько стоит подготовка лыжников к Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос, сколько стоит подготовка спортсмена, который претендует на медаль Олимпийских игр.

«Это зависит от очень многих факторов. Но если серьёзно, то если всё подсчитать, получится бюджет около € 150 тыс. Это на одного человека, на один сезон.

Чтобы иметь реальные шансы на олимпийское золото, у спортсмена должен быть генетический талант и правильный режим тренировок с юных лет. Цена оттачивания мастерства поднимается минимум до € 200 тыс. за сезон. За олимпийский цикл нужно потратить не менее € 600-700 тыс. В эту сумму включается всё: тренеры, врач, физиотерапевт, переезды, тренировочные сборы. Лыжи, обувь и палки на таком уровне почти всегда предоставляют спонсоры, так что эти расходы мы не считаем.

Частные самолёты? Нет, это уже чересчур. Но лучшая экипировка, лучшие места для тренировок и лучшие специалисты стоят денег. В лыжных гонках можно стать миллионером, только если будешь стабильно побеждать. В лыжах всего несколько миллионеров», — цитирует Крамера Daily Skier.