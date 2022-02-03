Александр Большунов показал, чем и как питается в Пекине
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Лидер мужской сборной России Александр Большунов в эфире телеканала «Россия 1» показал, чем и как питается в Олимпийской деревне на Играх-2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Вот так выглядит обеденная зона», — показал Большунов.
Он выбрал себе овощи и рыбу.
Большунов, в отличие от большинства других спортсменов, не ест в общей столовой, хотя организаторы убеждены, что это безопасно.
«Тебе выдают вот такие удобные одноразовые боксы», — добавил он.
И Александр также показал, как ест в своей комнате.
Напомним, сборная России вследствие санкций ВАДА выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России).
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