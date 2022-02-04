Врачи отложили вылет Елены Вяльбе на Олимпиаду-2022 в Пекин

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе до сих пор не прибыла в Пекин (Китай), где сегодня, 4 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр. По словам Вяльбе, её вылет отложили врачи.

«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление – 210, никак не могут сбить», — рассказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что первые медали в лыжных гонках будут разыграны 5 и 6 февраля, когда состоятся женский и мужской скиатлоны. Зимние Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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