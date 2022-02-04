Елена Вяльбе назвала причину снятия Сергея Устюгова со скиатлона на зимних ОИ-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, почему лыжник национальной команды Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Токио, который пройдёт 6 февраля. По словам Вяльбе, у Устюгова, которого заменит Артём Мальцев, возникли проблемы со спиной.

«У Сергея есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дёргать её до спринта», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине. Мужской скиатлон, помимо Мальцева, побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. За женскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Женский скиатлон состоится 5 февраля.

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