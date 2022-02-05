Вылегжанин — о Ступак: сильный лыжник тот, кто берёт силы из своих поражений

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал слова лыжницы Юлии Ступак о желании завершить профессиональную карьеру.

«Слова Юли сказаны на эмоциях после гонки. Это спорт: здесь бывают подъёмы и падения. Наверное, сейчас у Ступак идёт такой спад. Надо всё обдумать, она ещё молодая, и я уверен, что Юля проснётся завтра утром и будет думать об этом по-другому — с желанием доказать всем, что она сильная лыжница.

У всех лыжников бывают взлёты и падения, но сильный лыжник тот, кто находит мотивацию в себе и из своих поражений берёт силы, чтобы всем всё доказать. Думаю, у Юли всё получится, у неё за плечами много разного опыта, надо только найти эмоции и силы, чтобы всё повысилось», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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