Вылегжанин: с отрывом, как у Большунова, давно никто не выигрывал. Думал, будет борьба

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

«Такая приятная, классная гонка. Очень здорово смотреть такие гонки, что вчера была хорошая, что сегодня – ещё лучше, две медали. Всегда приятно смотреть, как наши спортсмены борются за медали, выигрывают. Гонка войдёт в историю. С таким большим отрывом, как у Большунова, на Олимпийских играх давно никто в мужских гонках не выигрывал.



Я думаю, что уже на 2/3 дистанции шансов у других на второе и первое место уже не было. Просто зная Дениса и Александра. Они очень хорошо ходят дистанционно, могут сами пройти 10 километров, не сбавляя скорость. Явно было, что Большунов выиграл, мог вмешаться только какой-то экстренный случай.



Безусловно, перед началом у меня в голове был другой расклад. Я думал, что борьба будет. Всё-таки это масс-старт. Думал, что несколько человек, скажем, пять или четыре, будут разбираться уже на второй половине дистанции, когда первая пройдёт классическим ходом. Кто-то устанет, у кого-то конёк выше идёт, у кого-то хуже. Скажем, не так я себе это представлял, что всё решится уже на первой части дистанции и будет понятен лидер», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.