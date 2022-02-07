Губерниев — о серебре в прыжках с трамплина: Россия творит историю! Великий успех!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на серебряные медали сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Россия творит историю! У нас не было медали 54 года. Мы выигрываем серебро. Это фантастика, прогресс был очевиден последние годы.

Я очень рад за всех! Это выдающийся результат! Были времена, когда у нас не было даже трамплинов. Это великий успех! Всех поздравляю. Потрясающе!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Россия проиграла лишь национальной команде Словении. Замкнули тройку представители Канады.

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