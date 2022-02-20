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Ермил Вокуев лидирует в спринтерском и горном зачётах Visma Ski Classics

Ермил Вокуев лидирует в спринтерском и горном зачётах Visma Ski Classics
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Россиянин Ермил Вокуев, занявший 11-е место на 48-м Тартуском лыжном марафоне, лидирует в двух зачётах Visma Ski Classics.

В соревнованиях спринтеров Вокуев набрал 146 очков. Его преследуют норвежец Стиан Берг (131) и швед Эмиль Перссон. Другой россиянин Максим Вылегжанин занимает в этом рейтинге седьмое место с 35 баллами.

В борьбе за звание горного короля Вокуев набрал 166 очков. Следом за ним в таблице расположились норвежец Торд Асле Гьёрдален (122) и швед Йоханнес Экхлоф (112). Вылегжанин, набрав 30 очков, находится на 10-м месте этого зачёта.

В очном зачёте Вокуев занимает четвёртую строчку, с 855 очками отставая от лидера норвежца Андреаса Нюгарда на 28 баллов. Вылегжанин расположился на 11-й строчке рейтинга лучших спортсменов, набрав 588 баллов.

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