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Лыжные гонки: расписание чемпионата мира среди юниоров и молодёжи — 2021/2022

Лыжные гонки: расписание чемпионата мира среди юниоров и молодёжи — 2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который пройдёт в норвежском Линге, расположенном в 80 километрах севернее столицы страны Осло.

Чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи до 23 лет
Линге, Норвегия

22 февраля, вторник.
U20, масс-старт 15 км, свободный стиль, юниорки – 15:00 мск.
U20, масс-старт, 30 км, свободный стиль, юниоры – 17:00 мск.

23 февраля, среда.
U20, эстафета 4х3,3 км, юниорки — 15:00 мск.
U20, эстафета 4х5 км, юниоры — 17:00 мск.

24 февраля, четверг.
U23, 10 км, классический стиль, женщины — 15:00 мск.
U23, 15 км, классический стиль, мужчины — 17:00 мск.

25 февраля, пятница.
U20, 5 км, классический стиль, юниорки — 13:00 мск.
U20, 10 км, классический стиль, юниоры — 15:00 мск.

26 февраля, суббота.
U23, спринт, свободный стиль, квалификация — 12:00 мск.
U23, спринт, свободный стиль, забеги навылет — 14:00 мск.

27 февраля, воскресенье.
U20, спринт, свободный стиль, квалификация — 12:00 мск.
U20, спринт, свободный стиль, забеги навылет — 14:00 мск.
U23, смешанная эстафета 4х5 км — 16:30 мск.

Состав сборной России:
U20: Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Ольга Жолудева, Анна Кожинова, Арина Каличева, Евгения Крупицкая, Александра Кононова, Дарья Непряева.
U20: Александр Бакуров, Никита Денисов, Александр Ившин, Савелий Коростелёв, Егор Митрошин, Лев Новиков, Никита Родионов, Александр Осипов.

U23: Вероника Степанова, Елизавета Шалабода, Наталья Мекрюкова, Анна Грухвина, Алёна Баранова, Анастасия Фалеева.
U23: Дмитрий Жуль, Виктор Жуль, Виктор Семёнов, Иван Горбунов, Денис Филимонов.

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