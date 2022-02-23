Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ. Норвегия впереди на 0,1 с

Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафетной гонке 4х3,3 км (классический и коньковый ход) на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). За сборную России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

Первое место заняла сборная Норвегии, опередившая россиянок на 0,1 секунды. На третьей строчке расположились немки.

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ЧМ-2022 среди юниоров. Женщины. Эстафета (4х3,3 км классическим и коньковым ходом)

1. Норвегия (Мария Харц Меллинг, Эмма Киркеберг Мёрк, Тува Анин Брусвен-Йенсен, Анна Хегген) — 36.52,3.

2. Россия (Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева) +0,1.

3. Германия (Верена Файт, Германа Танхаймер, Лара Деллит, Хелен Хоффман) +35,4.