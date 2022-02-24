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Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в разделке на молодёжном ЧМ

Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в разделке на молодёжном ЧМ
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира среди молодёжи, который проходит в Лигне (Норвегия). Спортсменка завоевала бронзовую медаль.

«Сумасшедшая гонка. Здесь очень сложная трасса, мне было трудно после Олимпиады. Несмотря на то, что я не так хорошо бегаю классическим стилем, сегодня сделала всё по максимуму. Я очень довольна результатом», — рассказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Аня Вебер. Серебряную награду завоевала Патриция Эйдука из Латвии. Анастасия Фалеева заняла шестое место, Елизавета Шалабода — десятое, Алёна Баранова — 22-е.

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