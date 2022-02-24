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Калле Хальфварссон: потеряю всякое уважение к FIS, если финал КМ не будет перенесён

Калле Хальфварссон: потеряю всякое уважение к FIS, если финал КМ не будет перенесён
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о необходимости переноса финала Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени. Соревнования должны пройти 18-20 марта.

«Думаю, что финал Кубка мира будет перенесён. Было бы очень странно, если бы этого не произошло. Если этого не случится, я потеряю всякое уважение к FIS. Им нужно встать на ноги и отменить этап в России, потому что это ненормально.

Обычно к спорту это не относится, но сейчас всё зашло слишком далеко. Все спортсмены должны ответственно заявить, что не будут соревноваться в России. Мы уже обсуждали это на Олимпиаде с другими лыжниками, когда ситуация накалялась. Мы говорили, что в России, наверно, не будет соревнований, если они нападут на Украину», — приводит слова Хальфварссона SVT.

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