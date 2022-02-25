Ступак не стала отвечать на вопрос финских журналистов, должна ли Тюмень принять финал КМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак отказалась отвечать на вопрос финских журналистов, поинтересовавшихся, должна ли, по её мнению, Тюмень принять финальный этап Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам и согласится ли она выступить на этапе. Соревнования должны пройти с 18 по 20 марта.
«Не знаю, я никак это не комментирую. Мне очень жаль», — приводит слова Ступак Ilta-Sanomat.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не поедет в Тюмень, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не перенесёт этап. Также он призвал организацию отобрать этап у России. Генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что организация примет решение о проведении, переносе или отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в пятницу, 25 февраля.
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