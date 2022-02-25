Российские лыжники Коростелёв и Ившин взяли золото и бронзу в разделке на юниорском ЧМ

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Александр Ившин завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). Коростелёв преодолел дистанцию за 26.15,8, Ившин отстал от него на 22,2 секунды. Между ними вклинился финн Нико Анттола, опередивший Ившина всего на 0,8 секунды.

Егор Митрошин занял седьмое место, Александр Бакуров — 12-е.

ЧМ-2022 среди юниоров. Мужчины. Разделка (10 км классическим ходом)

1. Савелий Коростелёв (Россия) — 26.15,8.

2. Нико Анттола (Финляндия) +21,4.

3. Александр Ившин (Россия) +22,2...

7. Егор Митрошин (Россия) +58,1...

12. Александр Бакуров (Россия) +1.18,5.