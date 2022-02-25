Стали известны российские лыжницы, которые примут участие в спринте на этапе КМ в Лахти
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Завтра, 26 февраля, стартуют спринтерские гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
В 13:15 стартует квалификационная гонка у женщин. От сборной России в заезде примут участие 7 лыжниц.
Старт-лист российских лыжниц на спринтерскую гонку этапа КМ в Лахти:
2. Анастасия Рыгалина
23. Наталья Непряева
32. Екатерина Смирнова
41. Юлия Ступак
42. Ольга Кучерук
49. Татьяна Сорина
54. Христина Мацокина.
Напомним, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также появилась информация, что российских лыжников могут отстранить от этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Проведение этапа в этом городе запланировано на период с 4 по 6 марта.
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