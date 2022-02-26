Стали известны соперницы россиянок в четвертьфиналах спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Определились соперницы российских лыжниц по четвертьфинальной стадии спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, в 1/4 финала от России пробились Наталья Непряева (3) и Татьяна Сорина (18).

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина, не смогли преодолеть пролог.

I четвертьфинал

Йонна Сундлинг (Швеция, победительница пролога)

Наталья Непряева (Россия,3)

Моа Ольссон (Швеция, 11)

Софи Крель (Германия, 25)

Хэйли Свирбул (США, 26)

Тереза Беранова (Чехия, 30)

II четвертьфинал

Майя Дальквист (Швеция, 6)

Надине Фендрих (Швейцария, 7)

Татьяна Сорина (Россия, 18)

Лаурин ван дер Графф (Швейцария, 20)

Виктория Карль (Германия, 23)

Сендрин Браун (Канада, 29).