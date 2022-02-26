Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стали известны соперницы россиянок в четвертьфиналах спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Стали известны соперницы россиянок в четвертьфиналах спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

Определились соперницы российских лыжниц по четвертьфинальной стадии спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, в 1/4 финала от России пробились Наталья Непряева (3) и Татьяна Сорина (18).

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина, не смогли преодолеть пролог.

I четвертьфинал

Йонна Сундлинг (Швеция, победительница пролога)
Наталья Непряева (Россия,3)
Моа Ольссон (Швеция, 11)
Софи Крель (Германия, 25)
Хэйли Свирбул (США, 26)
Тереза Беранова (Чехия, 30)

II четвертьфинал

Майя Дальквист (Швеция, 6)
Надине Фендрих (Швейцария, 7)
Татьяна Сорина (Россия, 18)
Лаурин ван дер Графф (Швейцария, 20)
Виктория Карль (Германия, 23)
Сендрин Браун (Канада, 29).

Новость по теме
Двое из пяти россиян прошли квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022