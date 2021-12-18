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Двое из пяти россиян прошли квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Двое из пяти россиян прошли квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
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В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились квалификационные спринтерские забеги свободным стилем у мужчин.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиян: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Остальные россияне: Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров — не попали в четвертьфинальные раунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 2.13,06
2. Ришар Жуве (Франция) – отставание 0,82 секунды
8. Александр Терентьев (Россия) +3,58
9. Глеб Ретивых (Россия) +3,66
31. Александр Большунов (Россия) +6,04
47. Денис Филимонов (Россия) + 8,70
55. Фёдор Назаров (Россия) + 10,01.

Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
18 декабря 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
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