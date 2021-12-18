Двое из пяти россиян прошли квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились квалификационные спринтерские забеги свободным стилем у мужчин.
В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиян: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
Остальные россияне: Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров — не попали в четвертьфинальные раунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 2.13,06
2. Ришар Жуве (Франция) – отставание 0,82 секунды
8. Александр Терентьев (Россия) +3,58
9. Глеб Ретивых (Россия) +3,66
31. Александр Большунов (Россия) +6,04
47. Денис Филимонов (Россия) + 8,70
55. Фёдор Назаров (Россия) + 10,01.
Отметим, что лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
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