Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошли четвертьфинальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В них приняли участие четверо россиян – Сергей Ардашев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Александр Большунов, в полуфиналы отобрался только Ретивых.

I полуфинальный забег

Лука Шанава (Франция)

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Эндрю Янг (Великобритания)

Арно Шотем (Франция)

II полуфинальный забег

Глеб Ретивых (Россия)

Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)

Ришар Жуве (Франция)

Ван Цян (Китай)

Мацей Старега (Польша)

Яник Рибли (Швейцария).

Отметим, что вылет Большунова в четвертьфинальной стадии позволит норвежцу Йоханнесу Клебо оторваться от россиянина в общем зачёте Кубка мира.