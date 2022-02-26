Вяльбе высказалась о популярности лыжных гонок в России после Олимпиады

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о популярности лыж после Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Мне кажется, четыре года назад было почти то же самое. Когда мы выступали в Корее, было такое суперуспешное выступление. Хоть и не было золота, мы принесли самое большое количество медалей в общую копилку сборной. Сейчас это второй виток.
На самом деле, лыжные гонки очень любят в России. Центральная Россия имеет такое количество снега, что самый ленивый не выходил покататься. Многие катаются с большим удовольствием и не один раз в неделю. Многие любители — это сумасшедшие фанатики, которые приходят после работы, тренируются. Мне это нравится и импонирует. Я живу в Подмосковье, часто прихожу там на лыжные трассы. Когда видишь, что дедушка приводит троих внуков и тренирует их каждый день, это прекрасно. Кажется, лыжные гонки — суперзамечательный вид спорта», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
- 26 февраля 2022
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