Елена Вяльбе: в медальном плане на ОИ-2022 я ничего не занижала

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, каким был медальный план команды на Олимпийские игры в Пекине (Китай).



«У нас существует медальный план, который мы предоставляем в министерство спорта. Главный документ, по которому мы живём четыре года, это наша целевая комплексная программа. В ней прописываются планируемые медали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Собственно говоря, ничего я там не занижала, нормально всё было.



Всегда все страны смотрят предыдущий сезон, особенно если там был чемпионат мира, и делают некие планы. Начиная с Кореи, у нас в плане была одна золотая, одна-две серебряных и бронзовых на обоих чемпионатах мира, которые прошли в этот период. Такой же план был на Олимпийские игры.



Не думаю, что занижено или скромно. Есть ряд факторов, которые помогли достичь нам больших результатов. Не думаю, что на следующие Олимпийские игры нам нужно заявлять, что мы пять золотых медалей выиграем», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».