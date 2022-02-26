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Криста Пярмякоски высказалась о нежелании Норвегии видеть российских лыжников на КМ

Криста Пярмякоски высказалась о нежелании Норвегии видеть российских лыжников на КМ
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Финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о нежелании федерации лыжных видов спорта Норвегии видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

«Это решение Норвегии. Лично я считаю, что соревнующиеся на Кубке мира лыжники не имеют никакого отношения к войне. Но, возможно, мы ещё не до конца понимаем, что происходит. Пытаюсь сосредоточиться на своём выступлении в Лахти, в воскресенье у меня важная гонка, и я стараюсь на ней сконцентрироваться. Хотя думать только о гонках сейчас нелегко. Всех волнуют другие события», — приводит слова Пярмякоски Ilta-Sanomat.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.

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