Криста Пярмякоски высказалась о нежелании Норвегии видеть российских лыжников на КМ

Финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о нежелании федерации лыжных видов спорта Норвегии видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

«Это решение Норвегии. Лично я считаю, что соревнующиеся на Кубке мира лыжники не имеют никакого отношения к войне. Но, возможно, мы ещё не до конца понимаем, что происходит. Пытаюсь сосредоточиться на своём выступлении в Лахти, в воскресенье у меня важная гонка, и я стараюсь на ней сконцентрироваться. Хотя думать только о гонках сейчас нелегко. Всех волнуют другие события», — приводит слова Пярмякоски Ilta-Sanomat.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.