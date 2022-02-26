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Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала россиян не участвовать в соревнованиях

Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала россиян не участвовать в соревнованиях
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Федерация лыжных видов спорта Норвегии выпустила пресс-релиз касательно военного конфликта между Россией и Украиной.

«Сегодня правление федерации лыжных видов спорта Норвегии обсудило ситуацию, связанную с вторжением России на Украину, и то, как это влияет на предстоящие этапы Кубка мира и чемпионаты мира в Норвегии.

Послание федерации лыжных видов спорта Норвегии России и российским спортсменам очень чёткое: мы не желаем вашего участия!» — говорится в послании.

«Совет сегодня решил, что норвежская лыжная ассоциация не хочет, чтобы Россия или российские спортсмены участвовали в предстоящих гонках Кубка мира в нынешней ситуации», — приводит слова президента норвежской лыжной федерации Эрика Рёсте NRK.

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