FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет отстранять лыжников сборной России от участия в этапах Кубка мира. Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии.
«Правление FIS продемонстрировало ясный подход в отношении российских спортсменов на всех соревнованиях FIS. Чтобы обеспечить честные и полные соревнования на всех мероприятиях FIS, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — отмечается в сообщении FIS, текст которого приводит NRK.
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