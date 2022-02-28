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FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира

FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет отстранять лыжников сборной России от участия в этапах Кубка мира. Ранее с подобным предложением выступил трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок FIS. Он высказал мнение, что россияне не должны участвовать в этапах в Норвегии.

«Правление FIS продемонстрировало ясный подход в отношении российских спортсменов на всех соревнованиях FIS. Чтобы обеспечить честные и полные соревнования на всех мероприятиях FIS, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — отмечается в сообщении FIS, текст которого приводит NRK.

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