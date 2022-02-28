Норвежский двоеборец Рийбер: российские спортсмены, кажется, совершенно дезинформированы

Серебряный призёр Олимпиады-2018, четырёхкратный чемпион мира норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер отреагировал на резонансное интервью россиянина Вячеслава Баркова норвежскому журналисту.

Напомним, на вопрос корреспондента NRK Ханса Хенрика Баартведта о военном конфликте России и Украины Барков ответил, что это «на Украине продолжается спасательная операция», что вызвало критику в его адрес. После публикации интервью россиянин удалил свою страницу в «Инстаграме».

«Он выглядит очень растерянным. Они все, кажется, совершенно дезинформированы. Кажется, что российской пропаганды очень много, и люди получают информацию в ограниченных количествах. Они могут не обращать внимания на другие средства массовой информации. Так что, похоже, им тяжело», — приводит слова Рийбера NRK.