Непряева приблизилась к победе в общем зачёте Кубка мира. Расклады в борьбе за титул

После окончательной отмены финального этапа Кубка мира стало понятно, что до завершения сезона лыжникам осталось провести только три гонки, за которые начисляются очки. Это классический масс-старт в Хольменколлене, а также спринт классическим стилем и коньковая разделка в Фалуне.
Перед этими гонками отрыв россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира — 252 очка от американки Джессики Диггинс и 285 очков от шведки Эббы Андерссон.
Андерссон не бегает спринт, а за две гонки сможет набрать не более 260 очков, если выиграет и соберёт все бонусы на промежуточных финишах масс-старта. Однако в Хольменколлене ей будет активно мешать сделать это завершающая кубковую карьеру норвежка Терезе Йохауг.
Диггинс участвует во всех гонках, однако вряд ли сможет претендовать на победу в масс-старте, да и в спринте в Швеции с участием местных лыжниц маловероятно, что наберёт более 30 очков. Даже серебро в дистанционных гонках (80+80 очков), 30 очков в спринте и некоторые бонусы в масс-старте (а это максимум 60 очков) не смогут покрыть разницу с Непряевой. Джессике нужно выигрывать масс-старт, разделку и стараться максимально хорошо выступить в финале спринта.
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