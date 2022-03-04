«Русские могут успокоиться». В Швеции опровергли заговор против лыжницы Непряевой

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева лидирует в Кубке мира по лыжным гонкам, но из-за отстранения российских лыжников от международных стартов уже не сможет набрать очки в общий зачёт. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что отстранение команды связано в том числе и с тем, чтобы не пустить Непряеву к победе, но в Швеции резко отреагировали на его слова.

«Они нам не друзья»

«Пусть соперники соревнуются, а с их стороны это только проявление слабости. Скажем так — они нам не друзья и не товарищи, — сказал Бородавко. — Тяжелее всех Наталье Непряевой. Она с очень приличным отрывом лидирует в общем зачёте Кубка мира, а сейчас есть очень большая вероятность, что она его не получит. Видимо, одна из целей норвежской или шведской федерации заключается в том, что они против. Просто не хотят видеть нас на пьедестале».

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«Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что… Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело. Есть ли ещё шансы на завоевание Кубка мира? Не знаю, если честно, я не хочу об этом думать. Сейчас единственное, что я хочу – это приехать домой, если честно», — поделилась своими эмоциями сама Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Это просто нелепо»

Почему Юрий Бородавко упомянул норвежцев, понятно.

Организаторы этапов в Драммене и Хольменколлене просто указали сборной России на дверь, несмотря на все решения FIS. Более того, вакс-грузовик российской команды в Норвегии разрисовали вандалы, так что нашим сервисёрам пришлось потратить несколько часов, чтобы хоть частично смыть краску.

А почему шведы? Организаторы этапа в Фалуне тоже заявили, что не намерены допускать россиян до стартов. Но и шведка Эбба Андерсон ведёт с Непряевой борьбу за Кубок мира вместе с американкой Джесси Диггинс.

«Я могу гарантировать, что это вообще не имеет ничего общего с тем, чтобы не дать Непряевой выиграть Кубок мира. Речь не об этом. Более того, я уверен, что Непряева всё равно возьмёт Кубок мира. Так что русские могут успокоиться», — заявил спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрём.

«Это просто нелепо», — поддержала своего шефа олимпийская чемпионка в спринте Йонна Сундлинг.

Хватит ли Непряевой запаса, а FIS – смелости?

После городского спринта в Драммене ситуация в общем зачёте женского Кубка мира такова: Непряева – 973 очка, Джессика Диггинс – 721, Эбба Андерссон – 688, Терезе Йохауг – 475.

Сколько очков ещё в розыгрыше? 375, если FIS так и не найдёт замену Тюмени в качестве места проведения финала Кубка мира. Пока один за другим отказались шведский Эстерсунд, норвежский Тронхейм и французский Ле-Рус.

Отрыв Непряевой – 252 очка. До окончания Кубка мира – три гонки: марафон, классический спринт и разделка. С огромной вероятностью Наталье хватит этого гандикапа, чтобы сохранить лидерство.

Вопрос теперь в другом. Хватит ли FIS смелости, чтобы вручить Непряевой «Большой хрустальный глобус»? Пусть хотя бы по почте, как это было два года назад в случае с Александром Большуновым.