Бьорген отреагировала на решение Йохауг завершить карьеру

Восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на решение четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Терезы Йохауг завершить карьеру.

«Это было эмоционально. Думаю, это было непростым решением и она пролила слёзы», — приводит слова Бьоген Aftonbladet со ссылкой на Adresseavisen.

Напомним, ранее Йохауг объявила, что завершает карьеру на Кубке мира по лыжным гонкам (последней гонкой для неё станут 30 км в Хольменколлене в ближайшие выходные).

Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. На Олимпийских играх в Пекине Йохауг в скиатлоне завоевала золотую медаль, опередив россиянку Наталью Непряеву.