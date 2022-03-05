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Бьорген отреагировала на решение Йохауг завершить карьеру

Бьорген отреагировала на решение Йохауг завершить карьеру
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Восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на решение четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Терезы Йохауг завершить карьеру.

«Это было эмоционально. Думаю, это было непростым решением и она пролила слёзы», — приводит слова Бьоген Aftonbladet со ссылкой на Adresseavisen.

Напомним, ранее Йохауг объявила, что завершает карьеру на Кубке мира по лыжным гонкам (последней гонкой для неё станут 30 км в Хольменколлене в ближайшие выходные).

Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. На Олимпийских играх в Пекине Йохауг в скиатлоне завоевала золотую медаль, опередив россиянку Наталью Непряеву.

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