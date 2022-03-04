Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». В нём она объявила, что завершает карьеру на Кубке мира по лыжным гонкам (последней гонкой для неё станут 30 км в Хольменколлене в ближайшие выходные), и высказалась о ситуации на Украине.
«5 марта 2011 года я выиграла гонку на 30 км на домашнем этапе КМ, это моя первая победа во взрослых соревнованиях и начало пути, который привёл меня туда, куда я думала, что никогда не доберусь. Похоже, что круг замкнётся, когда я в субботу, 5 марта 2022 года, выйду на старт на 30 км в Хольменколлене. Я очень не хочу, чтобы путешествие заканчивалось, но всему своё время. Думаю, пришло время заняться другими делами, а не посвящать всё своё время лыжным гонкам.
Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине может заставить многое считать бессмысленным. Моё сердце также принадлежит украинскому народу, который сейчас борется за свою свободу. В свете этого я с нетерпением жду финального боя дома с флагом на груди и благодарна за всё, что дал мне спорт», — написала Йохауг в «Инстаграме».
Таким образом, Йохауг будет выступать только в лыжных марафонах.
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