Мама Непряевой: будем радоваться, когда у Наташи кубок будет на руках. Пока всё заочно
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Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировала досрочную победу дочери в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».
«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Когда у Наташи будет на руках кубок, тогда будет нам счастье. А пока всё это заочно — не будем радоваться. А то время такое, сами понимаете», — сказала Ирина Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу.
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