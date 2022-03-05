Вероника Степанова: пересматриваю гонки с Олимпиады снова и снова

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как теперь воспринимает успешное выступление на Олимпиаде в Пекине (Китай). Там она завоевала золотую медаль в эстафете.



«Что чувствую после победы на Олимпиаде? Смотрю с гордостью, пересматриваю гонки снова и снова. Пересматриваю всегда, анализирую. Иногда садимся с тренером и анализируем, может, что подправить.



Я просто приехала в Пекин. За 15 минут сделала всё, что нужно было. Меня готовили к этому лучшие сервисмены мира, весь состав лучший. Спасибо команде, массажистам, врачам»,— сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Для Степановой эти Олимпийские игры были дебютными. Изначально планировалось, что она выступит на Олимпиаде в Милане в 2026 году, но после высоких результатов в течение сезона её включили в состав на Игры в Пекине.