Вероника Степанова: сочувствую мирным людям. Моя жизнь и работа долго не будут прежними

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о текущей ситуации в России и мире.
«Не хочу, чтобы у кого-то возникло впечатление, что «сижу на попе ровно», отмалчиваюсь. События вокруг неординарные, многие гораздо более опытные люди вокруг называют их беспрецедентными. Каждый день приносит новости, в которых необходимо разобраться. Я искренне переживаю, сочувствую всем мирным людям, которые страдали и страдают: сегодня, вчера и восемь, и 28 лет назад.
Я профессиональная спортсменка. Моя миссия — отвлекать от забот и приносить какую-то радость, чем я и собираюсь заниматься дальше. И да, моя жизнь и работа, видимо, долго не будет прежними. Это меня не волнует, это относительные мелочи, с которыми я справлюсь», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
- 4 марта 2022
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