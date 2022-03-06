Лыжные гонки, Кубок мира, Осло, марафон на 50 км: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 марта, на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия) пройдёт марафон на 50 км классическим стилем у мужчин. Начало гонки запланировано на 14:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 2.
В соревнованиях среди прочих примут участие трёхкратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен и двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер.
Отметим, что российские лыжники в соревнованиях участия не примут из-за отстранения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которое было обусловлено рекомендациями МОК.
У мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов. Обладательницей титула у женщин также досрочно стала россиянка Наталья Непряева.
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